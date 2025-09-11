Скидки
Баскетбол Новости

Травма Кейтлин Кларк обрушила цены на билеты WNBA на 30%

Травма Кейтлин Кларк обрушила цены на билеты WNBA на 30%
Травма 23-летней разыгрывающей клуба женской НБА (WNBA) «Индиана Фивер» Кейтлин Кларк, из-за которой ей досрочно пришлось завершить сезон, ощутимо сказалась на стоимости цен на билеты в лиге.

Как сообщает TickPick, до повреждения звёздной баскетболистки средняя цена билета на игры WNBA составляла $ 89. После того как сама спортсменка сообщила в соцсетях о том, что уже не сыграет в этом сезоне, средний ценник упал почти на 30%, до $ 62 за место.

Напомним, Кейтлин Кларк не выходила на площадку с середины июля, когда получила травму в матче с «Коннектикут Сан». В нынешнем сезоне баскетболистка успела провести только 13 встреч, набирая в среднем за игру 16,5 очка, делая пять подборов и 8,8 передачи.

