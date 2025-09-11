Лука Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией

Лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич записал на свой счёт 39 очков в четвертьфинальном матче Евробаскета-2025 с командой Германии (91:99), который прошёл вчера, 10 сентября, в Риге (Латвия).

Как сообщает Eurohoops, ранее ни один игрок в истории чемпионатов Европы не набирал столько же очков во встречах 1/4 финала. Примечательно, что на Дончича пришлось больше трети всех очков, набранных сборной Словении в этом матче.

Также в этой игре на счету 26-летнего Луки семь передач и 10 подборов за 32:49 игрового времени на площадке.

Напомним, изначально турнир проходил на территории четырёх стран – Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Все матчи плей-офф играются в Риге.

