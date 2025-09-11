Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией

Лука Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич записал на свой счёт 39 очков в четвертьфинальном матче Евробаскета-2025 с командой Германии (91:99), который прошёл вчера, 10 сентября, в Риге (Латвия).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

Как сообщает Eurohoops, ранее ни один игрок в истории чемпионатов Европы не набирал столько же очков во встречах 1/4 финала. Примечательно, что на Дончича пришлось больше трети всех очков, набранных сборной Словении в этом матче.

Также в этой игре на счету 26-летнего Луки семь передач и 10 подборов за 32:49 игрового времени на площадке.

Напомним, изначально турнир проходил на территории четырёх стран – Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Все матчи плей-офф играются в Риге.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Материалы по теме
Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android