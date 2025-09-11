Дончич сделал первое заявление после поражения Словении в 1/4 финала ЧЕ-2025 с Германией

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата Европы – 2025 с национальной командой Германии. Словенцы уступили со счётом 91:99.

«Мы думали, что сможем победить, и доказали это. Всем честь и хвала. Не только ребятам на площадке, но и тренерскому штабу и обслуживающему персоналу. Каждый из нас боролся и хотел победить. Все старались изо всех сил, однако не получилось», – приводит слова Дончича Vecer.com.

Дончич во встрече с немцами стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету разыгрывающего 39 очков, 10 подборов и семь результативных передач.

