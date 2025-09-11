Скидки
«Я зол, зол на все 100%». Дончич высказался о поражении Словении в 1/4 финала ЧЕ с немцами

«Я зол, зол на все 100%». Дончич высказался о поражении Словении в 1/4 финала ЧЕ с немцами
Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич высказался о поражении в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу – 2025 с национальной командой Германии (91:99). Лука признался, что мог бы сделать на паркете больше.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

«Я зол, зол на все 100%. Я мог бы показать на площадке больше. В последней четверти я совершил слишком много бросков. На последних минутах, когда решался исход матча, я сыграл не лучшим образом. У меня не было правильных решений. Но мы все боролись, от первого до последнего», – приводит слова Дончича Vecer.com.

В матче со сборной Германии Дончич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету спортсмена 39 очков, 10 подборов и семь результативных передач.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

