«Я зол, зол на все 100%». Дончич высказался о поражении Словении в 1/4 финала ЧЕ с немцами

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич высказался о поражении в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу – 2025 с национальной командой Германии (91:99). Лука признался, что мог бы сделать на паркете больше.

«Я зол, зол на все 100%. Я мог бы показать на площадке больше. В последней четверти я совершил слишком много бросков. На последних минутах, когда решался исход матча, я сыграл не лучшим образом. У меня не было правильных решений. Но мы все боролись, от первого до последнего», – приводит слова Дончича Vecer.com.

В матче со сборной Германии Дончич стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету спортсмена 39 очков, 10 подборов и семь результативных передач.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета: