«Такого быть не должно». Дончич – о судействе после поражения Словении в 1/4 финала ЧЕ

26-летний разыгрывающий и лидер сборной Словении Лука Дончич ответил на вопрос по поводу судейства в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу – 2025 с национальной командой Германии (91:99).

«Я ничего не буду говорить. Первое техническое замечание я получил уже через две минуты, когда просто крикнул: «Ало». В четвертьфинале такого быть не должно. Неважно, о каком игроке идёт речь. Можно было бы просто предупредить. Мы боролись за выход в полуфинал, так что я действительно не понимаю, как они могли так поступить», — приводит слова лидера словенской сборной Vecer.com.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета: