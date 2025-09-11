Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Вот и получилась отличная сборная». Владимир Гомельский объяснил прогресс Финляндии

«Вот и получилась отличная сборная». Владимир Гомельский объяснил прогресс Финляндии
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу прогресса сборной Финляндии.

Напомним, финны выступают на чемпионате Европы – 2025, который проходит в настоящий момент. 10 сентября сборная этой страны в четвертьфинале (93:79) победила национальную команду Грузии, а за выход в финал поборется с Германией.

ЧЕ-2025 (м) . 1/2 финала
12 сентября 2025, пятница. 17:00 МСК
Германия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рост популярности баскетбола в Финляндии начался в самом начале XXI века. Группу тренеров-энтузиастов создавали с помощью специалистов из Эстонии, в которую входили Анатолий Крикун и Хейно Энден. Пояление игроков-звёзд европейского уровня началось в середине 10-х годов. Самым ярким стал Сасу Салин. А затем уже подросло поколение Марконнена, Янтунена и других. Вот и получилась отличная сборная», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Календарь Евробаскета
Турнирная сетка Евробаскета
Материалы по теме
У Грузии сдали нервы, а Финляндия сотворила историю! Евробаскет-2025 — чистое наслаждение
У Грузии сдали нервы, а Финляндия сотворила историю! Евробаскет-2025 — чистое наслаждение

Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android