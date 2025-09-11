«Вот и получилась отличная сборная». Владимир Гомельский объяснил прогресс Финляндии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу прогресса сборной Финляндии.

Напомним, финны выступают на чемпионате Европы – 2025, который проходит в настоящий момент. 10 сентября сборная этой страны в четвертьфинале (93:79) победила национальную команду Грузии, а за выход в финал поборется с Германией.

«Рост популярности баскетбола в Финляндии начался в самом начале XXI века. Группу тренеров-энтузиастов создавали с помощью специалистов из Эстонии, в которую входили Анатолий Крикун и Хейно Энден. Пояление игроков-звёзд европейского уровня началось в середине 10-х годов. Самым ярким стал Сасу Салин. А затем уже подросло поколение Марконнена, Янтунена и других. Вот и получилась отличная сборная», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

