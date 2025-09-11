Дончич раскритиковал судейство после поражения Словении в матче с Германией на ЧЕ-2025

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич раскритиковал судейство после поражения команды в четвертьфинале чемпионата Европы – 2025 с национальной командой Германии (91:99).

«Не знаю, как можно так судить. Лучше мне не говорить об этом. Потому что в начале третьей четверти я получил четвёртый фол, такого никогда в жизни со мной не случалось», — приводит слова Дончича Eurohoops.

Дончич в матче с Германией стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету разыгрывающего 39 очков, 10 подборов и семь результативных передач. Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией по количеству набранных очков в 1/4 финала.