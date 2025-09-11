Скидки
Дончич раскритиковал судейство после поражения Словении в матче с Германией на ЧЕ-2025

Дончич раскритиковал судейство после поражения Словении в матче с Германией на ЧЕ-2025
Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич раскритиковал судейство после поражения команды в четвертьфинале чемпионата Европы – 2025 с национальной командой Германии (91:99).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

«Не знаю, как можно так судить. Лучше мне не говорить об этом. Потому что в начале третьей четверти я получил четвёртый фол, такого никогда в жизни со мной не случалось», — приводит слова Дончича Eurohoops.

Дончич в матче с Германией стал самым результативным игроком в составе обеих команд. На счету разыгрывающего 39 очков, 10 подборов и семь результативных передач. Дончич установил рекорд чемпионатов Европы всех времён в игре с Германией по количеству набранных очков в 1/4 финала.

Дончич и Словения — всё. Германия играла плохо, но прошла в полуфинал Евробаскета
