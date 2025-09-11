Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Карри — о современной НБА: самая техничная эпоха в истории баскетбола

Карри — о современной НБА: самая техничная эпоха в истории баскетбола
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался о современном баскетболе.

«Как по мне, учитывая то, что дальняя дистанция захватила популярность, ребята бросают трёхочковые по всей площадке, и не только первая пятёрка, а весь ростер, сейчас самая техничная эпоха в истории баскетбола.

Для меня очень важно, чтобы молодые ребята видели моё поколение, видели, как я играю, вдохновлялись этим. Я не отношусь к происходящему как к должному», — сказал Карри в программе Today Show.

Материалы по теме
Карри рассказал, почему Дюрант ошибочно полагал, что тот не рад его переходу в «Уорриорз»

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android