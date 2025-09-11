Карри — о современной НБА: самая техничная эпоха в истории баскетбола

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался о современном баскетболе.

«Как по мне, учитывая то, что дальняя дистанция захватила популярность, ребята бросают трёхочковые по всей площадке, и не только первая пятёрка, а весь ростер, сейчас самая техничная эпоха в истории баскетбола.

Для меня очень важно, чтобы молодые ребята видели моё поколение, видели, как я играю, вдохновлялись этим. Я не отношусь к происходящему как к должному», — сказал Карри в программе Today Show.

