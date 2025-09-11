Судебное заседание по делу арестованного во Франции Касаткина отложено до 1 октября

Судебное заседание по делу российского баскетболиста Даниила Касаткина, арестованного во Франции по подозрению в причастности к деятельности хакерской сети, отложено до 1 октября. Об этом сообщил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.

«Судебное заседание отложено до 1 октября для рассмотрения по существу», — приводит слова Бело «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Касаткин отказался от экстрадиции в США. Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой.

В конце августа суд в Париже отклонил просьбу об изменении меры пресечения для Касаткина, обвиняемого в киберпреступлениях. В случае признания вины спортсмену может грозить до 25 лет лишения свободы.