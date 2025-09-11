Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Судебное заседание по делу арестованного во Франции Касаткина отложено до 1 октября

Судебное заседание по делу арестованного во Франции Касаткина отложено до 1 октября
Комментарии

Судебное заседание по делу российского баскетболиста Даниила Касаткина, арестованного во Франции по подозрению в причастности к деятельности хакерской сети, отложено до 1 октября. Об этом сообщил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.

«Судебное заседание отложено до 1 октября для рассмотрения по существу», — приводит слова Бело «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Касаткин отказался от экстрадиции в США. Касаткин был задержан 21 июня в аэропорту «Шарль-де-Голль» по подозрению в связях с хакерской группировкой.

В конце августа суд в Париже отклонил просьбу об изменении меры пресечения для Касаткина, обвиняемого в киберпреступлениях. В случае признания вины спортсмену может грозить до 25 лет лишения свободы.

Материалы по теме
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: что известно на данный момент. LIVE
Live
Баскетболист Даниил Касаткин задержан во Франции: что известно на данный момент. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android