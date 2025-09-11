Скидки
«Всегда был таким». Вагнер — об улучшении физической формы Дончича

«Всегда был таким». Вагнер — об улучшении физической формы Дончича
Звёздный форвард сборной Германии и «Орландо Мэджик» Франц Вагнер высказался о баскетболисте сборной Словении Луке Дончиче и изменении его физической формы.

«Чувствуется ли, что он улучшил свою форму, когда мы на паркете, стал ли он быстрее? Он такой всегда. Нет особых изменений. Он невероятно хороший игрок. Может быть, он и стал ещё лучше, но сказать сложно», — приводит слова Франца Вагнера BasketNews.

Напомним, в 1/4 финала Евробаскета-2025 сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91. Дончич записал на свой счёт в этой встрече 39 очков, семь передач и 10 подборов за 32:49 игрового времени на площадке. Он стал самым результативным игроком матча, набрав больше трети всех очков своей команды.

