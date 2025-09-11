«Неуважение». Тренер Словении намекнул на предвзятое судейство в 1/4 финала Евробаскета

Александр Секулич, главный тренер мужской сборной Словении по баскетболу, прокомментировал поражение команды в четвертьфинальном матче чемпионата Европы со сборной Германии (91:99).

«Прежде всего поздравляю Германию с выходом в полуфинал. Я мог бы начать обсуждать то, что происходило на площадке, начиная с первой минуты. Происходили очень странные вещи. Мне жаль игроков, но я не хочу говорить об этом, поскольку это принижает то, что они сделали. И не только в этой игре, а в чемпионате.

Знаю, у нас есть большая суперзвезда, Лука [Дончич], но вокруг него есть игроки… Это очень тяжело. Испытывать подобное неуважение попросту больно. Больно смотреть, как игроки страдают в раздевалке.

Я считаю, что сегодня мы показали великолепный баскетбол. Как по мне, мы были лучшей командой. Предположу, что нам нужно извиниться за то, что мы играли так грязно и допустили столько фолов в последней четверти, особенно в игре с немецкой командой», — сказал Секулич на пресс-конференции.