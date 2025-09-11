Скидки
«Это ненормально». Препелич раскритиковал судей на Евробаскете

Комментарии

Атакующий защитник сборной Словении Клемен Препелич выразил недовольство работой судей в четвертьфинальном матче Евробаскета, в котором словенцы уступили Германии — 91:99.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

«Вы считаете нормальным, что команда, играющая в четвертьфинале Евробаскета, реализует 13 штрафных бросков за последние две минуты игры? Для меня это ненормально.

Особенно учитывая, сколько фолов получает Дончич в каждом розыгрыше. Нельзя перечислить все, он не может пробить 100 штрафных. К тому же у них восемь штрафных за минуту. В итоге счёт стал 99:91. 37 против 25 фолов. Огромная разница.

Мы мало что можем изменить. Многие жалуются, и всё это обидно, но я очень горжусь всей командой», — приводит слова Препелича Mundo Deportivo.

