«Это ненормально». Препелич раскритиковал судей на Евробаскете

Атакующий защитник сборной Словении Клемен Препелич выразил недовольство работой судей в четвертьфинальном матче Евробаскета, в котором словенцы уступили Германии — 91:99.

«Вы считаете нормальным, что команда, играющая в четвертьфинале Евробаскета, реализует 13 штрафных бросков за последние две минуты игры? Для меня это ненормально.

Особенно учитывая, сколько фолов получает Дончич в каждом розыгрыше. Нельзя перечислить все, он не может пробить 100 штрафных. К тому же у них восемь штрафных за минуту. В итоге счёт стал 99:91. 37 против 25 фолов. Огромная разница.

Мы мало что можем изменить. Многие жалуются, и всё это обидно, но я очень горжусь всей командой», — приводит слова Препелича Mundo Deportivo.