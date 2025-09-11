Скидки
Аналитик: Деннис Шрёдер попадёт в Зал славы, если выиграет Евробаскет

Аналитик: Деннис Шрёдер попадёт в Зал славы, если выиграет Евробаскет
Баскетбольный аналитик Тим Бонтемпс считает, что разыгрывающий мужской сборной Германии Деннис Шрёдер гарантировано попадёт в Зал славы в том случае, если его команда выиграет чемпионат Европы – 2025.

«Деннис Шредёр попадёт в Зал славы. И это произойдёт наверняка, если Германия выиграет этот турнир, это сведёт людей с ума. Это определённо уровень баскетбольного Зала славы.

Если рассматривать международную карьеру Денниса Шрёдера, то он попадёт в Зал славы, если выиграет турнир. У него будет чертовски хорошее резюме на международной арене», — сказал Бонтемпс в подкасте The Hoop Collective.

