Баскетбол

Форвард сборной Финляндии Янтунен оценил работу главного тренера Туови

Форвард сборной Финляндии Микаэль Янтунен высказался о главном тренере команды Ласси Туови.

«Вот как он выстраивает культуру. Он знает, что у него очень сплочённая команда, что игроки такие. Он прекрасно понимает, когда нужно дать нам больше свободы, а когда, скажем так, меньше. То, как он контролирует работу, — нечто особенное. Всё начинается с главного тренера, и за это ему нужно отдать должное», — приводит слова Янтунена Eurohoops.

Напомним, финны выступают на чемпионате Европы – 2025, который проходит в настоящий момент. 10 сентября сборная этой страны в четвертьфинале победила национальную команду Грузии (93:79), а за выход в финал поборется с Германией.

