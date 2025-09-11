Майкл Портер отреагировал на убийство политического активиста Чарли Кирка
Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» американец Майкл Портер прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка.
«Покойся с миром, Чарли… Я никогда не следил за ним, но никто не заслуживает так умереть. У человека были жена и дети… Его били за то, что он делился своими мнениями и давал это делать другим. Грустно… Молюсь за семью!» — написал Портер в социальных сетях.
Напомним, 10 сентября 2025 года Чарли Кирк был застрелен в Университете долины Юта во время своего выступления.
