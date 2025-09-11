Дуайт Ховард отреагировал на убийство политического активиста Чарли Кирка

Восьмикратный участник Матча всех звёзд, а также чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка.

«Молитесь за мир, насилие никогда не будет ответом!» — написал Дуайт Ховард в своих социальных сетях.

Напомним, 10 сентября 2025 года Чарли Кирк был застрелен в Университете долины Юта во время своего выступления.

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских учебных заведениях.

