Патрик Беверли прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Патрик Беверли прокомментировал убийство политического активиста Чарли Кирка.

«Покойся с миром. Молюсь за твою семью и детей. Чёрт, это грустно», — написал Патрик Беверли в своих социальных сетях.

Напомним, 10 сентября 2025 года Чарли Кирк был застрелен в Университете долины Юта во время своего выступления.

В 2012 году Кирк основал организацию Turning Point USA, которая продвигает консервативные ценности. Он известен встречами в формате открытого микрофона в американских учебных заведениях.

Ранее об убийстве Кирка высказался Дуайт Ховард.

