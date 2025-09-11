Скидки
«Сюрреалистичный опыт». Стефен Карри высказался об игре с Леброном за сборную США

«Сюрреалистичный опыт». Стефен Карри высказался об игре с Леброном за сборную США
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри высказался об игре со звёздным соотечественником Леброном Джеймсом за сборную США на XXXIII Олимпийских играх в Париже.

«Играть в одной олимпийской команде… Уверен, для нас обоих это был сюрреалистичный опыт. Знаю, нам предстоит пройти ещё через многие сражения.

Когда всё будет сказано и сделало, уверен, мы сможем осознать весь опыт, потому что он как будто вне понимания. Когда я впервые встретил его в Шарлотте в 2008 году, кто мог подумать об этом?» — сказал Карри в интервью NBC News.

