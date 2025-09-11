Сильвер отреагировал на скандал вокруг «Клипперс»

Комиссионер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер высказался о набирающем обороты скандале с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Когда вышел подкаст, это стало для меня новостью. Честно говоря, я никогда раньше не слышал о компании Aspiration, и я никогда не слышал ни о каком-либо рекламном контракте с Каваем или о сотрудничестве с «Лос-Анджелес Клипперс».

Я ознакомился с частью информации, и мы поговорили с нашим главным юрисконсультом, который курирует все расследования. Он поговорил со Стивом Баллмером, и мы быстро пришли к выводу, что ситуация достигла уровня, требующего расследования, которое должно быть проведено вне нашего офиса.

Я достаточно долго работаю в лиге, видел разные обвинения, поэтому я твёрдо верю в надлежащую правовую процедуру и справедливость, и нам нужно позволить расследованию идти своим чередом», — приводит слова Сильвера Fadeaway World.