Главная Баскетбол Новости

«Поэтому и проиграли». Центровой Словении Омич объяснил поражение в матче с немцами на ЧЕ

Комментарии

Центровой сборной Словении Ален Омич высказался по поводу судейства в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025 с национальной командой Германии (91:99).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

«Наш лучший игрок Евробаскета [Лука Дончич] не защищён должным образом. Ему выписали три фола за первые 10-15 минут. Что это? Он лучший игрок турнира, все приходят посмотреть на него. В таких условиях играть невозможно. И именно поэтому мы проиграли. Они набрали 90 очков, из которых 40 были заработаны за счёт штрафных бросков. Можете сами подсчитать», – сказал Омич на пресс-конференции.

Сборная Германии в полуфинале сыграет с национальной командой Финляндии.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
