«Поэтому и проиграли». Центровой Словении Омич объяснил поражение в матче с немцами на ЧЕ

Центровой сборной Словении Ален Омич высказался по поводу судейства в матче 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025 с национальной командой Германии (91:99).

«Наш лучший игрок Евробаскета [Лука Дончич] не защищён должным образом. Ему выписали три фола за первые 10-15 минут. Что это? Он лучший игрок турнира, все приходят посмотреть на него. В таких условиях играть невозможно. И именно поэтому мы проиграли. Они набрали 90 очков, из которых 40 были заработаны за счёт штрафных бросков. Можете сами подсчитать», – сказал Омич на пресс-конференции.

Сборная Германии в полуфинале сыграет с национальной командой Финляндии.

