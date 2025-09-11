Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА начала своё расследование в отношении Бизли по подозрению в ставках — The Athletic

НБА начала своё расследование в отношении Бизли по подозрению в ставках — The Athletic
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) проводит собственное расследование в отношении американского баскетболиста Малика Бизли по делу об азартных играх. Об этом информирует The Athletic.

Ранее в отношении Бизли проводилось федеральное расследование по этому же поводу. В конце августа говорилось, что Малик больше не является фигурантом расследования, однако через несколько дней после этого издание Front Office Sports сообщило, что спортсмен всё ещё находится под следствием.

Бизли подозревался в соучастии и/или организации ставок на события, связанных с его командой и самим игроком.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Оправдали, но «похоронили». Как всего одно расследование обошлось баскетболисту в $ 42 млн
Оправдали, но «похоронили». Как всего одно расследование обошлось баскетболисту в $ 42 млн

Бизли выиграл $ 100 тыс. у Стивенсона:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android