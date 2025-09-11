НБА начала своё расследование в отношении Бизли по подозрению в ставках — The Athletic

Национальная баскетбольная ассоциации (НБА) проводит собственное расследование в отношении американского баскетболиста Малика Бизли по делу об азартных играх. Об этом информирует The Athletic.
Ранее в отношении Бизли проводилось федеральное расследование по этому же поводу. В конце августа говорилось, что Малик больше не является фигурантом расследования, однако через несколько дней после этого издание Front Office Sports сообщило, что спортсмен всё ещё находится под следствием.
Бизли подозревался в соучастии и/или организации ставок на события, связанных с его командой и самим игроком.
