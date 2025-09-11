Скидки
Оден ответил, кто в ближайшие годы может получить статус величайшего игрока НБА в истории

Оден ответил, кто в ближайшие годы может получить статус величайшего игрока НБА в истории
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), первый пик драфта 2007 года Грег Оден поделился мнением о вопросе величайшего баскетболиста всех времён. По словам Грега, его личным кумиром всегда был Дэвид Робинсон, однако в глобальном масштабе статус величайшего, как считает Грег, может закрепиться за Леброном Джеймсом.

«В моём представлении величайшим игроком всех времён является Дэвид Робинсон. Он мой любимый баскетболист. Я рос, наблюдая за его игрой. Пытался его копировать. Но я искренне считаю, что к моменту завершения карьеры одного баскетболиста подвергнуть сомнению его величие будет просто нельзя. Речь о Леброне Джеймсе», — приводит слова Одена Hoopshype.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

