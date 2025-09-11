Трэйси Макгрэди высказался о роли Коби Брайанта в «Лейкерс» при Шакиле О'Ниле

Семикратный участник Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди вспомнил о выступлении за «Лос-Анджелес Лейкерс» двух легенд этого клуба – Коби Брайанта и Шакила О'Нила. По словам Макгрэди, вопреки мнению некоторых СМИ, Брайант тогда не выглядел вторым номером рядом с Шакилом.

«Это всё придумали медиа. Мы, игроки, видели ситуацию по-другому. В 2000 году я сижу у себя в гостиной и смотрю финал НБА. Шак получает шестой фол, и Коби берёт игру на себя. Я просто начал бегать, как сумасшедший, ведь это был мой чувак. Тогда я сказал себе: «Да, этот парень и есть тот самый игрок». Я никогда не воспринимал его как второго номера рядом с Шаком. Да ну! Он был тем самым парнем! Он выдавал сумасшедшие цифры вместе с ним», — сказал Макгрэди на канале The Arena в YouTube.

