Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трэйси Макгрэди высказался о роли Коби Брайанта в «Лейкерс» при Шакиле О'Ниле

Трэйси Макгрэди высказался о роли Коби Брайанта в «Лейкерс» при Шакиле О'Ниле
Комментарии

Семикратный участник Матча всех звёзд НБА Трэйси Макгрэди вспомнил о выступлении за «Лос-Анджелес Лейкерс» двух легенд этого клуба – Коби Брайанта и Шакила О'Нила. По словам Макгрэди, вопреки мнению некоторых СМИ, Брайант тогда не выглядел вторым номером рядом с Шакилом.

«Это всё придумали медиа. Мы, игроки, видели ситуацию по-другому. В 2000 году я сижу у себя в гостиной и смотрю финал НБА. Шак получает шестой фол, и Коби берёт игру на себя. Я просто начал бегать, как сумасшедший, ведь это был мой чувак. Тогда я сказал себе: «Да, этот парень и есть тот самый игрок». Я никогда не воспринимал его как второго номера рядом с Шаком. Да ну! Он был тем самым парнем! Он выдавал сумасшедшие цифры вместе с ним», — сказал Макгрэди на канале The Arena в YouTube.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Даже в 2025-м Джордан и Коби — рекордсмены. Причём в весьма нестандартных условиях
Даже в 2025-м Джордан и Коби — рекордсмены. Причём в весьма нестандартных условиях

Отреставрированный автомобиль Коби Брайанта 1996 года:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android