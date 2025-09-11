Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тим Хардуэй предположил, с чем на самом деле связаны травмы нынешних игроков НБА

Тим Хардуэй предположил, с чем на самом деле связаны травмы нынешних игроков НБА
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй поделился мнением о причинах, которые ведут к травмам игроков североамериканской лиги. По словам Тима, дело не только в нагрузках и кроссовках современных баскетболистах, но и в образе жизни спортсменов.

«У нас была привычка играть и тренироваться, играть и тренироваться. Наши тела к этому адаптировались. Сейчас многие проводят исследования про кроссовки и их возможной связи с травмами игроков. Я же считаю, что дело в том, что кости баскетболистов просто хрупкие. Они не окрепли, потому что многие из парней не пьют молоко. Мы в детстве пили молоко с витамином D — родители нас к этому приучили. Когда ломал руку или плечо, врачи всегда говорили: «Пей молоко, это укрепит кости». А сейчас все пьют обезжиренное молоко или заменители, и это не помогает. Настоящее молоко делает кости крепче», — приводит слова Хардуэя Action Network.

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
В НБА решили пробудить смелость у игроков новыми мерами. Разбираем мотивы
В НБА решили пробудить смелость у игроков новыми мерами. Разбираем мотивы

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android