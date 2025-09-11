Тим Хардуэй предположил, с чем на самом деле связаны травмы нынешних игроков НБА

Член Зала славы баскетбола и пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Хардуэй поделился мнением о причинах, которые ведут к травмам игроков североамериканской лиги. По словам Тима, дело не только в нагрузках и кроссовках современных баскетболистах, но и в образе жизни спортсменов.

«У нас была привычка играть и тренироваться, играть и тренироваться. Наши тела к этому адаптировались. Сейчас многие проводят исследования про кроссовки и их возможной связи с травмами игроков. Я же считаю, что дело в том, что кости баскетболистов просто хрупкие. Они не окрепли, потому что многие из парней не пьют молоко. Мы в детстве пили молоко с витамином D — родители нас к этому приучили. Когда ломал руку или плечо, врачи всегда говорили: «Пей молоко, это укрепит кости». А сейчас все пьют обезжиренное молоко или заменители, и это не помогает. Настоящее молоко делает кости крепче», — приводит слова Хардуэя Action Network.

