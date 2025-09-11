Названа возможная трансферная цель «Лос-Анджелес Лейкерс» — The Athletic

Продление соглашения с разыгрывающим Лукой Дончичем летом этого года изменило планы «Лос-Анджелес Лейкерс» на долгосрочные контракты. Об этом информирует The Athletic. По сведениям источника, клуб готов действовать агрессивнее, а среди возможных трансферных целей называется лёгкий форвард «Майами Хит» Эндрю Уиггинс.

«Многолетнее соглашение с Дончичем сдвинуло приоритеты «Лейкерс» в более агрессивную сторону. Одним из направлений, на котором сосредоточен клуб, является позиция винга. Игрок вроде Эндрю Уиггинса, к которому «Лейкерс» ранее не проявляли интереса, теперь выглядит более привлекательной целью — при условии, что цена будет приемлемой», — говорится в сообщении издания.

