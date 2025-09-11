Эксперт раскрыл, какого наказания ждут клубы НБА для «Клипперс» из-за скандала с Леонардом

Известный эксперт ESPN Бобби Маркс поделился мнением о возможных санкциях против «Лос-Анджелес Клипперс» в свете расследования по вопросам обхода потолка зарплат. По его словам, серьёзных наказаний ждать не стоит.

Напомним, ранее в СМИ говорилось о фиктивном рекламном контракте лидера «Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration. Также сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан.

«Представители тех команд, с которыми я общался, не ожидают какого-либо серьёзного наказания. Все понимают, насколько значительным нарушением является обход потолка зарплат. Возможно, лига введёт правило, при котором будет внимательнее отслеживать контракты игроков, связанные со спонсорскими соглашениями», — сказал Маркс в эфире ESPN.

