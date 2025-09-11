Скидки
«В это не играйте никогда». Чарльз Баркли ответил, чего всегда следует избегать в казино

Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд НБА, а ныне аналитик Чарльз Баркли поделился своим опытом игры в казино. По словам Баркли, он избегает слотов и с осторожностью относится к игре в кости.

«Прежде всего никогда не играйте в автоматы. Казино зарабатывают около 60–65% своих денег именно на слотах. Так что никогда не садитесь за них. Также мне не нравится игра в кости. Точнее, я и люблю её и не люблю одновременно. Объясню почему: на другом конце стола находится какой-то случайный человек, которого я вижу впервые в жизни. Я могу играть только тогда, когда кубики у меня в руках.

Знаете, у меня есть свои кореша, и я готов ставить на них. Но когда кубики переходят к какому-то Тому, Дику или Клэр, которых я никогда не встречал… думаю: если я сделаю ставку, а они проиграют, я буду злиться. Почему я должен ставить на Клэр? Я её даже не знаю», — сказал Баркли на канале Kittle Things в YouTube.

«Чемпионат» предостерегает читателей от участия в азартных играх.
