Команда НБА отменила «Ставочный вечер» на фоне скандала со своим бывшим игроком

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Шарлотт Хорнетс» приняла решение убрать из календаря акцию Sports Betting Nigh» («Ставочный вечер»), изначально запланированную на матч с «Майами Хит» 17 марта 2026 года. Об этом информирует Sun Sentinel.
За «Майами» в данный момент выступает бывший игрок «Хорнетс» Терри Розир. Ранее Розир был объектом расследования федеральных властей по делу о незаконных ставках на матчи НБА. Примечательно, что Терри обвинений на данный момент не предъявляли.
В прошлом сезоне НБА Розир принял участие в 64 матчах, в которых в среднем набирал 10,5 очка, совершал 3,7 подбора и отдавал 2,6 передачи.
