Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз проходит лечение от опухоли мозга, семья сделала заявление

Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз проходит лечение от опухоли мозга, семья сделала заявление
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Коллинз проходит лечение от опухоли головного мозга. Соответствующее заявление сделала семья экс-баскетболиста.

«Джейсон и его семья благодарны за вашу поддержку и молитвы и просят о соблюдении приватности, чтобы сосредоточить всё внимание на здоровье и благополучии Джейсона», — говорится в заявлении семьи Коллинза, опубликованном на сайте НБА.

Коллинз выступал в Национальной баскетбольной ассоциации на протяжении 13 сезонов с 2001 по 2014 год. За это время он играл за такие команды, как «Нью-Джерси Нетс», «Мемфис Гриззлиз», «Миннесота Тимбервулвз», «Атланта Хокс», «Бостон Селтикс», «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс».

20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
20 лет в игре: триумф российского спорта здесь
Вспомнить всё!
Материалы по теме
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков

Дёмин проводит индивидуальные тренировки перед дебютом в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android