Экс-игрок НБА Джейсон Коллинз проходит лечение от опухоли мозга, семья сделала заявление

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Джейсон Коллинз проходит лечение от опухоли головного мозга. Соответствующее заявление сделала семья экс-баскетболиста.

«Джейсон и его семья благодарны за вашу поддержку и молитвы и просят о соблюдении приватности, чтобы сосредоточить всё внимание на здоровье и благополучии Джейсона», — говорится в заявлении семьи Коллинза, опубликованном на сайте НБА.

Коллинз выступал в Национальной баскетбольной ассоциации на протяжении 13 сезонов с 2001 по 2014 год. За это время он играл за такие команды, как «Нью-Джерси Нетс», «Мемфис Гриззлиз», «Миннесота Тимбервулвз», «Атланта Хокс», «Бостон Селтикс», «Вашингтон Уизардс» и «Бруклин Нетс».

