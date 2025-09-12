Видео: в Латвии установили памятник скончавшемуся в Москве Янису Тимме

В Латвии установили памятник баскетболисту Янису Тимме. Соответствующим видео поделилась адвокат семьи скончавшегося баскетболиста Маргарита Гаврилова.

«Первое видео памятника, который установили родственники Янису Тимме. Еще нет оформления цветами, ещё не состоялась официальная церемония – всё это впереди. Но уже сейчас можно увидеть, какую красоту создало сердце матери. Память, воплощённая в камне, говорит громче любых слов. Лети, Янис, там на небесах ждут твою чистую и поруганную злом душу», — подписала видео Гаврилова.

В Латвии установили памятник Янису Тимме:

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Спортсмен скончался в Москве. Ему было 32 года. По версии следствия, Янис совершил самоубийство. Сторона баскетболиста считает, что до суицида его могли довести.