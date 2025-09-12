«Это крик души матери». Адвокат высказалась о памятнике Янису Тимме в Латвии

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, высказалась о памятнике, который установили на родине игрока его родственники.

«Есть вещи, которые невозможно измерить словами. Они пробирают до дрожи и остаются в сердце навсегда. В прошлом ролике вы увидели лишь одну грань памятника Янису Тимме. Но правда в том, что это не просто памятник. Это крик души матери, вырезанный в камне.

Сегодня у вас есть возможность увидеть его целиком, со всех сторон. Да, пока без цветов и официальной церемонии. Но разве для настоящей памяти нужны регалии? Она живёт в каждой линии, в каждом силуэте, в каждой детали, которая говорит громче слов», — написала Гаврилова на своей странице в социальных сетях.

В Латвии установили памятник Янису Тимме:

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой, и просьба ей позвонить.