Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей 1/2 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 12 сентября

Комментарии

Сегодня, 12 сентября, пройдут два матча 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. 1/2 финала. 12 сентября. Время — московское:

17:00 Германия – Финляндия;
21:00 Греция – Турция.

Напомним, в четвертьфинале сборная Германии оказалась сильнее национальной команды Словении, а финны победили Грузию. Сборная Греции в 1/4 финала обыграла Литву, а турки – Польшу. Отметим, что сборные Германии и Турции являются единственными командами Евробаскета-2025, которые на данный момент не потерпели ни одного поражения.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
