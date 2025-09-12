Германия — Финляндия: онлайн-трансляция матча полуфинала Евробаскета 2025 начнётся в 17:00

В пятницу, 12 сентября, состоится полуфинальный матч Евробаскета-2025, в ходе которого встретятся национальные команды Германии и Финляндии. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

В Российской Федерации посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. Интернет-портал «Чемпионат» осветит ход встречи в live-трансляции, а также в текстовой трансляции. Кроме того, результаты всех игр будут доступны в Матч-центре.

Текстовая трансляция будет доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧЕ-2025 Германия — Финляндия.

Напомним, в четвертьфинале национальная команда Германии победила сборную Словении, а финны оказались сильнее грузинских баскетболистов.

