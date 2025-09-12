Греция — Турция: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

В пятницу, 12 сентября, пройдёт полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в рамках которого встретятся национальные команды Греции и Турции. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

В Российской Федерации посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. Интернет-портал «Чемпионат» будет подробно освещать ход встречи в live-трансляции. Кроме того, результаты всех игр будут доступны в Матч-центре.

Напомним, сборная Греции в 1/4 финала обыграла Литву, а турки были сильнее национальной команды Польши. Также отметим, что сборная Турции вместе с Германией остаются единственными командами Евробаскета-2025, которые на данный момент не потерпели ни одного поражения.

