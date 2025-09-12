Стал известен соперник россиянок Клюндиковой и Косу в первом раунде плей-офф женской НБА

Команда женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Миннесота Линкс», за которую выступают россиянки Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу, завершила регулярный чемпионат победой в матче с «Голден Стэйт Валкириз» — 72:53 (17:8, 17:14, 13:19, 25:21).

Для «Линкс» это был заключительный матч в регулярке. Клюндикова набрала два очка и сделала четыре подбора. Косу провела на паркете четыре минуты 42 секунды и за это время совершила два подбора и отдала одну передачу.

В первом раунде плей-офф «Миннесота» вновь встретится с «Голден Стэйт». Серия, которая будет продолжаться двух побед, начнётся 14 сентября.

