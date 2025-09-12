Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский портал уволил журналиста после его слов об убийстве Чарли Кирка

Американский портал уволил журналиста после его слов об убийстве Чарли Кирка
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный портал PHNX Sports, специализирующийся на освещении спорта в штате Аризона (США), в том числе, матчей «Финикс Санз», уволил обозревателя Джеральда Бурге после его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. В своих публикациях в социальных сетях Бурге подчеркнул, что отказ скорбеть по Кирку не равнозначен «радости от насилия».

«Отказ скорбеть по человеку — это не то же самое, что праздновать вооружённое насилие», — писал Джеральд.

«Если вас шокировало сегодняшнее «политическое насилие» или моя реакция на него, спросите себя, почему вы реагировали иначе на школьные расстрелы, массовые депортации или сотни видео жестоких убийств в Газе (которые Кирк приветствовал)», — говорилось в другой публикации Бурге.

Вскоре после постов Бурге пресс-служба PHNX Sports сделала своё заявление на странице портала в социальных сетях:

«Мнения, выраженные нашими сотрудниками, не отражают позиции PHNX или ALLCITY Network. Мы очень серьёзно относимся к вопросам, связанным с насилием, и стремимся обеспечить безопасность для наших сотрудников и сообщества. Мы обсудили ситуацию с данным сотрудником и приняли решение расстаться».

Материалы по теме
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков
Трудно поверить: именно тогда Леброн в последний раз набрал меньше 10 очков

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android