Американский портал уволил журналиста после его слов об убийстве Чарли Кирка

Спортивный портал PHNX Sports, специализирующийся на освещении спорта в штате Аризона (США), в том числе, матчей «Финикс Санз», уволил обозревателя Джеральда Бурге после его слов об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. В своих публикациях в социальных сетях Бурге подчеркнул, что отказ скорбеть по Кирку не равнозначен «радости от насилия».

«Отказ скорбеть по человеку — это не то же самое, что праздновать вооружённое насилие», — писал Джеральд.

«Если вас шокировало сегодняшнее «политическое насилие» или моя реакция на него, спросите себя, почему вы реагировали иначе на школьные расстрелы, массовые депортации или сотни видео жестоких убийств в Газе (которые Кирк приветствовал)», — говорилось в другой публикации Бурге.

Вскоре после постов Бурге пресс-служба PHNX Sports сделала своё заявление на странице портала в социальных сетях:

«Мнения, выраженные нашими сотрудниками, не отражают позиции PHNX или ALLCITY Network. Мы очень серьёзно относимся к вопросам, связанным с насилием, и стремимся обеспечить безопасность для наших сотрудников и сообщества. Мы обсудили ситуацию с данным сотрудником и приняли решение расстаться».

