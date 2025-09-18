Скидки
Главная Баскетбол Новости

НБА Джи-Лига Юнайтед — Фламенго: прямая трансляция матча Межконтинентального кубка ФИБА начнется в 12:00

Начало прямой видеотрансляции баскетбольного матча «НБА Джи-Лига Юнайтед» — «Фламенго»
Комментарии

18 сентября в 12:00 по московскому времени на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Межконтинентального кубка ФИБА между командами «НБА Джи-Лига Юнайтед» и «Фламенго» (Бразилия).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Межконтинентальный кубок ФИБА . Группа B. 1-й тур
18 сентября 2025, четверг. 12:00 МСК
НБА Джи-Лига Юнайтед
Окончен
93 : 91
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
НБА Джи-Лига Юнайтед: Рэндл, Шэклфорд, Гильярд, Деннис, Вудард, Кинси, Шарп, Фанк, Бейхайм, Уильямс, Хант, Манли
Фламенго: Деодато, Каммингс, Бост, Бакнер, Дос Сантос, Феррейра, Феррейра, Джонсон, Манфио, Негрете, Боргес, Убнер

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Межконтинентального кубка ФИБА
Турнирная таблица Межконтинентального кубка ФИБА
