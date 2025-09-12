Главный тренер «Хьюстона» выделил несколько аспектов игры Алперена Шенгюна на ЧЕ-2025

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высоко оценил выступления турецкого центрового команды Алперена Шенгюна на чемпионате Европы по баскетболу — 2025.

«Мы хотим, чтобы он работал над конкретными вещами. С учётом того, как его опекают на Евробаскете, могу сказать, что он отлично справляется, отдаёт много результативных передач и демонстрирует высокую эффективность. У него также были несколько ключевых действий в концовках матчей, которые принесли победу его национальной команде. Здорово видеть, что его работа приносит результат», — сказал Удока во время общения со СМИ.

