Греция — Турция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Главный тренер «Хьюстона» выделил несколько аспектов игры Алперена Шенгюна на ЧЕ-2025

Главный тренер «Хьюстон Рокетс» Име Удока высоко оценил выступления турецкого центрового команды Алперена Шенгюна на чемпионате Европы по баскетболу — 2025.

«Мы хотим, чтобы он работал над конкретными вещами. С учётом того, как его опекают на Евробаскете, могу сказать, что он отлично справляется, отдаёт много результативных передач и демонстрирует высокую эффективность. У него также были несколько ключевых действий в концовках матчей, которые принесли победу его национальной команде. Здорово видеть, что его работа приносит результат», — сказал Удока во время общения со СМИ.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Главные спортивные новости дня:

