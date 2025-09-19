Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уцуномия Брекс — Уникаха: прямая трансляция матча Межконтинентального кубка ФИБА начнется в 15:00

Начало прямой видеотрансляции баскетбольного матча «Уцуномия Брекс» — «Уникаха»
Комментарии

19 сентября в 15:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Межконтинентального кубка ФИБА между командами «Уцуномия Брекс» (Япония) и «Уникаха» (Испания).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Межконтинентальный кубок ФИБА . Группа A. 1-й тур
19 сентября 2025, пятница. 15:00 МСК
Уцуномия Брекс
Уцуномия, Япония
Окончен
68 : 97
Уникаха
Малага, Испания
Уцуномия Брекс: Ньюбилл - 21, Джерретт - 16, Хиэдзима - 12, Такасима - 8, Эдвардс - 6, Такеути - 4, Ватанабэ - 1, Эндо, Аоки, Исикава, Хосикава, Икаруга
Уникаха: Калиноски - 19, Баррейро - 13, Сулейманович - 11, Уэбб III - 8, Бальцеровски - 7, Диас - 7, Джедович - 7, Тийе - 7, Кравиш - 7, Перри - 7, Кастаньеда - 4, Перес

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Межконтинентального кубка ФИБА
Турнирная таблица Межконтинентального кубка ФИБА
Сейчас читают:
Зал славы баскетбола пополнился. Кто удостоился чести?
Зал славы баскетбола пополнился. Кто удостоился чести?

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android