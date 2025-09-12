Шакил О'Нил оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в новом сезоне НБА

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил в беседе с журналистом Скупом Б. Робинсоном ответил на вопрос по поводу перспектив своей бывшей команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне НБА. У Шакила поинтересовались о связке двух лидеров «озёрников» в лице Леброна Джеймса и Луки Дончича.

«В истории НБА всегда существовали знаменитые дуэты игроков. Но здесь, в Лос-Анджелесе», мы ждём чемпионства. Так что надеюсь, у них получится сделать это уже в предстоящем сезоне», — сказал О’Нил.

