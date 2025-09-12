Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в новом сезоне НБА

Шакил О'Нил оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» на чемпионство в новом сезоне НБА
Комментарии

Член Зала славы, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт Шакил О'Нил в беседе с журналистом Скупом Б. Робинсоном ответил на вопрос по поводу перспектив своей бывшей команды «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне НБА. У Шакила поинтересовались о связке двух лидеров «озёрников» в лице Леброна Джеймса и Луки Дончича.

«В истории НБА всегда существовали знаменитые дуэты игроков. Но здесь, в Лос-Анджелесе», мы ждём чемпионства. Так что надеюсь, у них получится сделать это уже в предстоящем сезоне», — сказал О’Нил.

Материалы по теме
Трэйси Макгрэди высказался о роли Коби Брайанта в «Лейкерс» при Шакиле О'Ниле

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android