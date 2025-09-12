Скидки
«Не ожидал». Новый спортдиректор «Зенита» из Словении высказался о Санкт-Петербурге

«Не ожидал». Новый спортдиректор «Зенита» из Словении высказался о Санкт-Петербурге
Бывший игрок ЦСКА, а ныне спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга. О назначении словенца на должность спортивного директора сине-бело-голубых стало известно в июне этого года. Стороны заключили контракт на три года — до окончания сезона-2027/2028.

«О городе могу сказать только в положительном ключе, потому что он действительно произвёл на меня большое впечатление. Не ожидал увидеть такую красоту — и особенно такую чистоту. Это потрясающе. А поездки по ночам, когда видишь все огни и здания, — это уникально, поэтому я рад быть здесь и надеюсь лучше узнать город и насладиться им ещё больше», — приводит слова Бечировича пресс-служба «Зенита».

Главные новости дня:

