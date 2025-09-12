Скидки
Греция — Турция. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Экс-игрок ЦСКА, получивший пост в «Зените», высказался о соперничестве с армейцами

Экс-игрок ЦСКА, получивший пост в «Зените», высказался о соперничестве с армейцами
Бывший игрок ЦСКА, а ныне спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович ответил на вопрос по поводу предстоящих противостояний с армейцами в Единой лиге.

«Будут ли у меня особые чувства перед встречей с бывшей командой? Как игроку для меня было большой честью выступать за ЦСКА. Безусловно, мы говорим об одном из величайших и крупнейших клубов европейского баскетбола, и моё сотрудничество с Андреем Ватутиным и Наталией Фураевой всегда было отличным и остаётся таковым до сих пор. Но, как в жизни, так и в спорте: сегодня вы — партнёры, а завтра — соперники», — приводит слова Бечировича пресс-служба «Зенита».

Ранее Бечирович поделился впечатлениями от Санкт-Петербурга.

