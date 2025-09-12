Карри раскрыл, что подтолкнуло его на поступок, которого в НБА он не делал шесть лет

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри вспомнил о данке, который он впервые за шесть лет исполнил в прошлом сезоне НБА в матче с «Филадельфией Сиксерс» (119:126) в рамках регулярного чемпионата. Баскетболист признался, что момент для атаки сверху возник абсолютно неожиданно.

«Мой рост около 191 см, так что я должен быть способен взлетать к кольцу. Это был забавный матч. Он проходил в Филадельфии. На утренней тренировке в тот день Джерри Стакхаус (один из ассистентов в «Уорриорз». — Прим. «Чемпионата») сказал мне: «Я здесь весь сезон и ещё ни разу не видел, чтобы ты забивал сверху».

Я всегда говорю: три очка лучше, чем два. Но в тот вечер представился шанс, и я попробовал. После данка я указал на нашего ассистента — он прыгал от радости на скамейке.

Всё было внезапно. В тот момент я отдал всё. Думаю, я до сих пор это чувствую», — сказал Карри на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Стефен Карри смазал несколько «трёшек» подряд в Китае: