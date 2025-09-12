«Я был в шоке». Карри вспомнил поступок Брайанта в матче своего дебютного сезона в НБА

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился воспоминаниями о первых встречах с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом. В дебютном сезоне-2009/2010 новичок «Уорриорз» оказался на площадке с Брайантом и сразу испытал на себе фирменную жёсткость соперника.

«Помню, как переключился на него в защите, и он начал толкаться корпусом и активно работать локтями. Я был в шоке. Наивно смотрел на судей, думая, что они дадут свисток против Коби. Но он поймал мяч, сделал фирменный разворот и бросок с отклонением назад, забил и просто побежал назад. Тогда я подумал: «Ну что ж, добро пожаловать в НБА».

Примерно через три года я забросил из-за дуги через него. На обратном пути Коби слегка похлопал меня — это выглядело как момент передачи эстафеты. Было здорово сначала пройти инициацию, а потом получить что-то вроде признания от него», — сказал Карри на YouTube-канале The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

