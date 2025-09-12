Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пэрис Ли ответил, почему решил перейти в УНИКС, несмотря на варианты в Евролиге

Пэрис Ли ответил, почему решил перейти в УНИКС, несмотря на варианты в Евролиге
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий и новичок УНИКСа Пэрис Ли рассказал, почему принял решение перейти в казанский клуб. По словам спортсмена, в межсезонье у него также было несколько вариантов с клубами Евролиги.

«Почему выбрал УНИКС? Потому что клуб был очень настойчив. Они сделали мне предложение в самом начале межсезонья. Это было так рано, что в тот момент я не мог дать им ответа, но затем они каждый раз сообщали агенту, что ждут меня в команде. Это, пожалуй, главная причина, почему в начале июля я решился на переход. Очень приятно, когда в тебе проявляют реальную заинтересованность.

Были ли варианты в Евролиге? Да, парочка, но без конкретных предложений. Я мог бы подождать их, но хотелось определённости. От УНИКСа я сразу получил конкретный контракт. Также мне оперативно организовали видеоконференцию с главным тренером Велимиром Перасовичем и спортивным директором Богданом Богачёвым, они мне всё разъяснили», — приводит слова Ли пресс-служба УНИКСа.

На протяжении последних двух сезонов Пэрис выступал за французский клуб АСВЕЛ.

Материалы по теме
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?
Каникулы закончились. А как клубы Единой лиги провели лето?

Домашний влог БК «Енисей». Матч с УНИКСом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android