Пэрис Ли ответил, почему решил перейти в УНИКС, несмотря на варианты в Евролиге

Разыгрывающий и новичок УНИКСа Пэрис Ли рассказал, почему принял решение перейти в казанский клуб. По словам спортсмена, в межсезонье у него также было несколько вариантов с клубами Евролиги.

«Почему выбрал УНИКС? Потому что клуб был очень настойчив. Они сделали мне предложение в самом начале межсезонья. Это было так рано, что в тот момент я не мог дать им ответа, но затем они каждый раз сообщали агенту, что ждут меня в команде. Это, пожалуй, главная причина, почему в начале июля я решился на переход. Очень приятно, когда в тебе проявляют реальную заинтересованность.

Были ли варианты в Евролиге? Да, парочка, но без конкретных предложений. Я мог бы подождать их, но хотелось определённости. От УНИКСа я сразу получил конкретный контракт. Также мне оперативно организовали видеоконференцию с главным тренером Велимиром Перасовичем и спортивным директором Богданом Богачёвым, они мне всё разъяснили», — приводит слова Ли пресс-служба УНИКСа.

На протяжении последних двух сезонов Пэрис выступал за французский клуб АСВЕЛ.

Домашний влог БК «Енисей». Матч с УНИКСом: