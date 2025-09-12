Экс-баскетболистка московского «Динамо» скончалась в возрасте 30 лет

Австралийская баскетболистка Тиана Мангакахия скончалась в возрасте 30 лет. На протяжении нескольких лет спортсменка боролась с раком груди. За несколько дней до смерти Тиана сообщила, что её состояние стремительно ухудшается.

«С тяжёлым сердцем делимся новостью об уходе нашей прекрасной Тианы Мангакахии. Она покинула нас 11 сентября 2025 года, находясь в кругу семьи и друзей, будучи окружённой огромной любовью. Тиана была ярким светом, который наполнял жизни всех, кого она встречала, своей добротой, силой и теплом. Она боролась до самого конца, проявляя мужество и благородство, которые не передать словами. Наши сердца скорбят, но её наследие и любовь будут жить вечно. Мы будем продолжать чтить её. Мы бесконечно любим тебя, Тиана, и будем скучать по тебе всю жизнь», — говорится в заявлении семьи баскетболистки, размещённом на её странице в социальных сетях.

Мангакахия играла за московское «Динамо» в сезоне-2021/2022.

Материалы по теме Видео: в Латвии установили памятник скончавшемуся в Москве Янису Тимме

Команда женской НБА сыграла на тренировке против мужчин: