Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Словенский тренер назвал причину поражения сборной в 1/4 финала ЧЕ-2025 с Германией

Словенский тренер назвал причину поражения сборной в 1/4 финала ЧЕ-2025 с Германией
Аудио-версия:
Комментарии

Известный словенский тренер Змаго Сагадин подвёл итоги выступления национальной команды на Евробаскете-2025. Сборная Словении закончила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив национальной команде Германии (91:99).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

«Лука сбросил 12 кг, что было необходимо для его организма. Ему потребовалось несколько встреч, чтобы выйти на пик. В матче со сборной Италии он был уже великолепен, хотя чувствовалась небольшая усталость. Отмечу также, что у нас было всего семь игроков, проводивших по 30-35 минут. Будь наша ротация шире, мы могли бы выдержать высокий темп на протяжении всех 40 минут.

Я прогнозировал борьбу за медали, и команда была близка к этому. Во встрече с Германией мы выглядели лучше на протяжении 35 минут, но в концовке допустили ошибки. Поворотным моментом стал дальний бросок с центра площадки на исходе третьей четверти — он психологически зарядил немцев», — приводит слова Сагадина RTV SLO.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Материалы по теме
Сказка Финляндии подойдёт к концу? Германия в шаге от финала — Евробаскет-LIVE
Live
Сказка Финляндии подойдёт к концу? Германия в шаге от финала — Евробаскет-LIVE

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android