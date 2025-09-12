Словенский тренер назвал причину поражения сборной в 1/4 финала ЧЕ-2025 с Германией

Известный словенский тренер Змаго Сагадин подвёл итоги выступления национальной команды на Евробаскете-2025. Сборная Словении закончила борьбу на стадии 1/4 финала, уступив национальной команде Германии (91:99).

«Лука сбросил 12 кг, что было необходимо для его организма. Ему потребовалось несколько встреч, чтобы выйти на пик. В матче со сборной Италии он был уже великолепен, хотя чувствовалась небольшая усталость. Отмечу также, что у нас было всего семь игроков, проводивших по 30-35 минут. Будь наша ротация шире, мы могли бы выдержать высокий темп на протяжении всех 40 минут.

Я прогнозировал борьбу за медали, и команда была близка к этому. Во встрече с Германией мы выглядели лучше на протяжении 35 минут, но в концовке допустили ошибки. Поворотным моментом стал дальний бросок с центра площадки на исходе третьей четверти — он психологически зарядил немцев», — приводит слова Сагадина RTV SLO.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета: