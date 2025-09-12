Скидки
Стал известен новый клуб Малкольма Брогдона в НБА — источник

Стал известен новый клуб Малкольма Брогдона в НБА — источник
Комментарии

Новичок года НБА – 2017 Малкольм Брогдон продолжит карьеру в «Нью-Йорк Никс». Об этом, сославшись на агента игрока, на своей странице в социальных сетях сообщил инсайдер Шэмс Чарания. По сведениям источника, стороны заключили контракт сроком на один год.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Брогдон выступал за «Вашингтон Уизардс». В 24 матчах регулярного чемпионата Малкольм в среднем набирал 12,7 очка, совершал 3,8 подбора и отдавал 4,1 передачи. Ранее в карьере защитник также защищал цвета «Милуоки Бакс», «Индианы Пэйсерс», «Бостон Селтикс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

