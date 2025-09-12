Скидки
Баскетбол Новости

«На меня тут постоянно смотрят!» Американский баскетболист — о жизни в России

«На меня тут постоянно смотрят!» Американский баскетболист — о жизни в России
Аудио-версия:
Комментарии

30-летний новичок казанского баскетбольного клуба УНИКС американец Пэрис Ли, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, рассказал об отличиях в жизни между Россией и Францией, где играл последние пять лет с небольшим перерывом.

— Вы уже месяц в Казани. Как вам город?
— Классный! Единственная трудность здесь — это тренировки! В остальном всё отлично. У всех замечательное настроение. Во Франции я знал «bonjour» и другие фразы-приветствия, надо и здесь выучить пару фраз на русском.

— Чем отличается ваша повседневность в России от жизни во Франции?
— Первое — в Казани на меня постоянно смотрят, куда бы я ни пошёл! Это не что-то плохое, просто очень необычно. Я каждый раз ловлю такие удивлённые, интересующиеся взгляды. Это мой девятый год за океаном — и с подобным я сталкиваюсь впервые. На первом этаже моего дома ресторан. В первые дни сотрудники от меня просто шарахались. Я долго не мог понять, что происходит. Я ведь просто прихожу поесть. Сейчас уже подходят, здороваются. То есть когда проходишь определённый барьер, понимаешь — люди здесь очень приятные. Во Франции по-другому. Не скажу, что французы высокомерны, но для них сначала они, а уж потом все остальные.

— Да, у нас наоборот — вы наш гость.
— Согласен! Я почувствовал это гостеприимство. А ещё у вас отличная еда, — приводит слова Ли пресс-служба команды.

Комментарии
