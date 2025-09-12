Видео: Маскот исполнил слэм-данк с прыжком из-за трёхочковой линии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором во время одного из баскетбольных матчей маскот исполнил слэм-данк с прыжком из-за трёхочковой линии.

На видеоролике видно, как команда из пяти атлетов выталкивает маскота с трёхочковой линии, отправляя его в полёт до кольца. Под кольцом и в штрафной зоне лежат страховочные маты. Во время полёта один из участников подбросил маскоту мяч, который тот поймал и позже забил сверху в кольцо.

Слэм-данк или бросок сверху — элемент в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.