Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Греция — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Маскот исполнил слэм-данк с прыжком из-за трёхочковой линии

Видео: Маскот исполнил слэм-данк с прыжком из-за трёхочковой линии
Комментарии

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, на котором во время одного из баскетбольных матчей маскот исполнил слэм-данк с прыжком из-за трёхочковой линии.

На видеоролике видно, как команда из пяти атлетов выталкивает маскота с трёхочковой линии, отправляя его в полёт до кольца. Под кольцом и в штрафной зоне лежат страховочные маты. Во время полёта один из участников подбросил маскоту мяч, который тот поймал и позже забил сверху в кольцо.

Слэм-данк или бросок сверху — элемент в баскетболе, при котором игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз.
Материалы по теме
Германия в финале! Сказка Финляндии подошла к концу. Полуфиналы Евробаскета — LIVE
Live
Германия в финале! Сказка Финляндии подошла к концу. Полуфиналы Евробаскета — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android